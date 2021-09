Münster (ots) - Anmoderationsvorschlag: Fast 500 Ziehungen, mehrere hundert Millionäre und Multi-Millionäre in ganz Europa, davon mehr als die Hälfte in Deutschland: Wenn die europäische Lotterie im März 2022 ihren 10. Geburtstag feiert, gibt's allen Grund zum Feiern. Wie jetzt bekanntgegeben wurde, wird es dann auch ein paar grundlegende Veränderungen geben, damit sich die Mitspieler in Zukunft noch größere Träume erfüllen können. Mario Hattwig berichtet.Sprecher: Jeder von uns hat ja so seine eigenen Wünsche und Träume:O-Ton 1 (Umfrage, 9 Sek.): Frau: "Ich träume von einem Camper, mit dem ich in Europa auf Reisen gehen kann." Mann: "Eine Yacht. So eine kleine Yacht, ne? Wo man ein bisschen rumschippern kann, das wäre super." Frau: "Ja, die Terrasse muss verschönert werden: Traum wäre ein Pool!"Sprecher: Manchmal teilt man seine Träume aber auch mit anderen, sagt Andreas Kötter, Chairman der europäischen Lotterie Eurojackpot:O-Ton 1 (Andreas Kötter, 16 Sek.): "So ist es in Norwegen der Gewinner gewesen, der seinen Fußballverein unterstützt hat, damit er endlich mal nach vorne kommt. So ist es, ich glaube, in Finnland ein ganzes Dorf gewesen, eine Gemeinschaft, die gewonnen hat. Und so ist es jeder einzelne Gewinner, den ich zumindest erlebe, der sich Gedanken macht, ob er nicht einen Teil des Geldes spenden kann."Sprecher: Ab März 2022 können sich Eurojackpot-Gewinner noch größere Träume erfüllen, denn zum 10. Geburtstag der Lotterie wird es einige Veränderungen geben.O-Ton 2 (Andreas Kötter, 22 Sek.): "Als Erstes: Wir gehen über die magische Schwelle von 100 Millionen. Das bedeutet, der neue Höchstjackpot liegt bei 120 Millionen. Zweitens: Die Menschen können jetzt zweimal in der Woche von einem lebensverändernden Gewinn träumen, nämlich dienstags und freitags. Und zum Dritten eine kleine Anpassung in der Spielformel: Die Eurozahlen sind jetzt nicht mehr 2aus10, sondern 2aus12."Sprecher: Ziel ist es, die Lotterie nachhaltig weiterzuentwickeln und ihre einzigartige Erfolgsgeschichte fortzusetzen.O-Ton 3 (Andreas Kötter, 23 Sek.): "Eurojackpot ist eine Hochjackpotlotterie. Und wir möchten, dass dieses Produkt attraktiv bleibt und dass es zukunftsfähig bleibt. Wir erreichen mit 33 Gesellschaften in 18 Nationen über 300 Millionen Menschen in Europa. Und deswegen war es wichtig, den Jackpot zu erhöhen auf der einen Seite. Und zweitens hat Eurojackpot in den letzten zehn Jahren eines solche Substanz erreicht, dass wir eine zweite Ziehung als notwendig erachtet haben."Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie sich in Zukunft vielleicht auch Ihre Wünsche und Träume erfüllen wollen, dann klicken Sie doch einfach mal auf www.eurojackpot.de. Dort erfahren Sie, wie Sie mitspielen können.Pressekontakt:Axel WeberTel.: 0251/7006-1313Mail: presse@eurojackpot.deBodo KemperTel: +49 251 7006 - 1939bodo.kemper@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5008242