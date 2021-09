Die Mietzinseinnahmen des «Procimmo Swiss Commercial Fund 56» haben sich im 1. Halbjahr 2021 um 5.7% erhöht.Zürich - Die Mietzinseinnahmen des «Procimmo Swiss Commercial Fund 56» haben sich im 1. Halbjahr 2021 um 5.7% auf CHF 12'787'765.- erhöht. Die Anlagerendite über zwölf Monate berechnet belief sich auf 6.68% (8.31% per 30.6.2020). Per 30. Juni 2021 betrug die Eigenkapitalrendite (ROE) 5.64% (7.54% per 30.6.2020) und der Nettoinventarwert stieg auf CHF 117.30 pro Anteil (gegenüber CHF 116.00 per 30.

Den vollständigen Artikel lesen ...