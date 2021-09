Gute News aus dem Hause Tesla. Zuletzt wurde bekannt, dass Tesla in Zukunft Strom direkt an Kunden in Texas verkaufen will. Wenige Tage zuvor zeigte Elon Musk am AI-Day die aktuelle Entwicklung in Sachen selbstfahrende Autos und künstliche Intelligenz. Die Aktie schickt sich an, wieder Richtung Allzeithoch durchzustarten.Die Tesla-Aktie besticht in den letzten Tagten durch Relative Stärke. Nach dem Kursrutsch Ende Mai bis auf 462 Dollar hat sich das Papier wieder aufgerappelt. Unterstützt wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...