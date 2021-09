Das Palettieren von Kartons ist relativ einfach zu automatisieren. Ungleich komplizierter wird dieser Vorgang in einem Kühlraum, der regelmäßig zur Reinigung mit Wasser abgespritzt wird. Vakuumtechnologie ist eine Lösung für diese Automatisierungs-Anwendung. Um süßen Tee und Saft an die verschiedenen Einzelhändler ausliefern zu können, müssen die mit den jeweiligen Flaschen gefüllten Kartons vorher palettiert werden. Aufgrund ihrer Verderblichkeit werden sie in Kühlräumen gelagert. Ein Betreiber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...