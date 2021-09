Im Mai hatte sich die Zusammenarbeit angekündigt: Nun haben die BASF und das chinesische Unternehmen Shanshan ihr Joint Venture für Batteriematerialien auch offiziell gegründet. Möglich wurde dieser Schritt nach der Genehmigung durch alle zuständigen Behörden. An der neuen Gesellschaft "BASF Shanshan Battery Materials" hält die BASF mit 51 % die Mehrheit, Shanshan ist mit 49 % beteiligt. Das Joint Venture ist in China, dem größten Batteriemarkt der Welt, an insgesamt vier Standorte in Provinz Hunan und der Region Ningxia aktiv. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeitende. Es verfügt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...