LONDON (dpa-AFX) - Zum Schulstart in England haben Lehrer und Wissenschaftler eine Wiedereinführung der Maskenpflicht an Schulen gefordert. "Warum geben wir Maßnahmen auf, die in einer ungeimpften Altersgruppe, in einem überfüllten Gebäude zu einer dramatischen Reduzierung der Übertragung geführt hätten", fragte Mary Bousted, Chefin der Lehrergewerkschaft National Education Union, in der Zeitung "Daily Mirror" (Mittwoch). Schülerinnen und Schüler hätten sich an Masken gewöhnt, die ein einfaches Mittel im Kampf gegen das Coronavirus seien.

"Wir werden erleben, dass sich Tausende Schüler und Hunderte Lehrer selbst isolieren müssen", sagte Bousted. Sie verwies auf Erfahrungen in Schottland, wo das Schuljahr bereits begonnen hat. Dort sind die Neuinfektionen zuletzt deutlich gestiegen. Auch der Schulleiterverband ASCL warnte vor einem Anstieg der Corona-Zahlen an Schulen. Verbandschef Geoff Barton nannte die Lockerungen "bizarr". "Es fühlt sich ein wenig so an, dass die Regierung einen Kurs von Probieren und Hoffen fährt", sagte Barton der Nachrichtenagentur PA.

In England sind an Schulen keine festen Gruppen mehr nötig, auch Masken sind nicht mehr Pflicht. Kinder müssen sich nicht mehr selbst isolieren, wenn sie in Kontakt mit Infizierten kommen, aber einen negativen PCR-Test vorweisen können. Schulen können aber ihrerseits schärfere Regeln vorgeben.

Bousted erwartet, dass schon bald 12- bis 15-Jährige geimpft werden. Die Impfungen könnten auf den Schulgeländen stattfinden, sagte sie./bvi/DP/nas