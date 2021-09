DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Studie

"Sehr gut" bei Erreichbarkeit, Freundlichkeit und Beratungsqualität

PŸUR Kundenservice bestätigt Top-Bewertung

im Hotline-Test der Fachzeitschrift connect

- PŸUR erreicht erneut Bestnote "Sehr gut" im Hotline-Test

- Testsieger in den Kategorien Erreichbarkeit und Beratungsqualität

- Trend der letzten Jahre mit verbessertem Kundenservice bestätigt

Berlin, 1. September 2021. Dialog auf Augenhöhe: Im aktuellen Hotline-Test der connect unter deutschen Breitbandanbietern hat PŸUR, die Marke der Tele Columbus AG, erneut die Bestnote "Sehr gut" erreicht. Die Servicehotline überzeugte vor allem in den Kategorien "Erreichbarkeit" und "Qualität der Aussagen", wo sie das beste Resultat aller Teilnehmer erzielte. Das Gesamtergebnis belegt die kontinuierliche Weiterentwicklung der PŸUR Serviceleistungen.

connect, Europas größtes Magazin zur Telekommunikation, prüfte die Service-Hotlines unter weiterhin verschärften Bedingungen im Zuge zunehmender Heimarbeit. Insgesamt 234 Tester haben die Servicehotlines per Telefon über mehrere Wochen kontaktiert. PŸUR zeigte sich laut connect von seiner besten Seite und überzeugte vor allem mit einer exzellenten Beratungsleistung - und das in Zeiten der Pandemie mit geschlossenen Shops, bei der die intensiv genutzten Servicehotlines ein wichtiger Kontaktkanal waren. "Die hilfsbereiten Berater kennen sich sehr gut aus, erklären dem Anrufer im Detail, wie sich die WLAN-Reichweite steigern lässt, verwenden dazu auch praktische Beispiele und lassen die Kundschaft nie dumm dastehen", schreibt die connect in ihrem Testbericht, der in Heft 10/2021 nachzulesen ist.

PŸUR bestätigt mit dem Erreichen der Bestnote das Ergebnis aus dem Vorjahr und macht damit deutlich, dass die Servicequalität als essenzieller Faktor für den Unternehmenserfolg angesehen wird. "Der telefonische Kundenservice ist weiterhin der wichtigste Anlaufpunkt für unsere Kunden. Es ist daher unser erklärtes Ziel, an diesen Kontaktpunkten einen hervorragenden Kundenservice zu bieten, der mit einer exzellenten Beratung aufwarten kann", erklärt Roland Schleicher, Chief Operations Officer der Tele Columbus AG. "Das Resultat zeigt, dass wir für unsere Kunden da sind, wenn sie uns brauchen. Das ist gerade in den aktuellen Krisenzeiten ein wichtiger Faktor. Wir fühlen uns mit dem Gesamtergebnis in unseren Bemühungen der vergangenen Jahre bestätigt und werden weiterhin versuchen, durch stetige Optimierungen unserer operativen Prozesse die Serviceleistungen auf einem hohen Niveau zu halten."

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke P?UR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

