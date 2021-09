DJ ESET und Cyber Monks besiegeln Security-Partnerschaft für den Channel - Lösung für Endpoint Detection & Response (EDR) im Mittelpunkt der Zusammenarbeit

Jena (pts011/01.09.2021/10:00) - Der IT-Sicherheitshersteller ESET und Cyber Monks, Managed Security Services Distributor (MSSD) aus Frankfurt, haben eine umfassende Zusammenarbeit vereinbart. Diese konzentriert sich auf das Schwerpunktthema EDR (Endpoint Detection & Response) als Managed Security Service für Fachhändler, Systemhäuser und IT-Dienstleister. Cyber Monks integriert dazu die EDR-Lösung "ESET Enterprise Inspector" in deren spezialisiertes Portfolio. Beide Partner erwarten eine starke Nachfrage von Managed Service Providern, die künftig auch Dienstleistungen im Bereich Cybersecurity anbieten wollen. Die Kooperation erstreckt sich über Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH).

Nachfrage nach Managed Security Services steigt In einer ESET-Studie von 2021 gaben im SMB-Bereich 79 Prozent der befragten Unternehmen an, bereits mit einem MSP zusammenzuarbeiten oder das in den kommenden Jahren zu planen. Der Bedarf wächst, nicht nur im klassischen Bereich wie Endpoint Security. Zunehmend werden auch komplexere Lösungen und Services nachgefragt. Derzeit gibt es viele Fachhändler und Systemhäuser, die Managed Services anbieten, jedoch vor dem Thema "Managed Security Services" zurückschrecken. Dies gilt im Besonderen für Endpoint Detection & Response. Diese Partner sollen an das Thema herangeführt und bei der Umsetzung unterstützt werden. Selbstverständlich profitieren auch erfahrene MSSPs von der Expertise Cyber Monks als Spezialdistributor und ESETs dreißigjähriger Erfahrung in Cybersecurity.

ESET Enterprise Inspector im Mittelpunkt Als Managed Security Services Distributor (MSSD) übernimmt Cyber Monks den Vertrieb von ESET Enterprise Inspector in dessen eigenem Kundenkreis. Dazu zählen die größten MSP-Integratoren sowie namhafte IT-Dienstleister und Reseller in DACH. Die Channelpartner erwerben bei Cyber Monks jedoch keine Einzelprodukte, sondern individuell zusammengestellte IT-Securitylösungen, die den Wünschen der Endkunden entgegenkommen. In Bezug auf EDR besitzt die ESET-Software eine Alleinstellungsposition. Insofern nimmt Cyber Monks für ESET keine klassische Distributionsrolle ein und steht daher in keiner Konkurrenz zu den anderen Großhändlern. Die Kooperation stellt für ESET einen weiteren, wichtigen Kanal dar, um die EDR-Lösung ESET Enterprise Inspector bei Kunden und Partnern zu platzieren.

"Unser Ziel ist es, die zunehmende Zahl der Managed Security Service Provider bestmöglich bei der Umsetzung ihrer Dienstleistung zu unterstützen. Gerade im MSSP-Umfeld ist der Markt noch nicht da, wo er sein könnte. Diese Lücke schließen wir nun mit der Partnerschaft mit Cyber Monks. Wir unterstützen sowohl aktive Managed Security Service Provider als auch solche, die es werden möchten", sagt Peter Neumeier, Channel Sales Director DACH bei ESET.

Genau für diesen Anspruch bietet Cyber Monks als Managed Security Services Distributor (MSSD) ideale Voraussetzungen. Die Spezialisten untersuchen, testen und hosten die innovativsten IT-Security-Technologien gegen die neuesten, aufkommenden Bedrohungen (einschließlich Zero-Day-Exploits). Damit unterstützt Cyber Monks seine Channelpartner, Endkunden effizient bestmöglich gegen Gefahren aus dem Cyberspace zu schützen.

"Wir freuen uns sehr, als erster MSSD in der DACH-Region mit ESET eine umfassende Partnerschaft zu beginnen. Diese Kooperation ist der richtige Schritt, um MSSP-Partner zu stärken und sie dabei zu unterstützen, eine einzigartige Reihe von Cybersicherheitslösungen als On-Demand-Service anzubieten", sagt Anas Handous, CEO von Cyber Monks. "So profitieren unsere Partner von mehr Flexibilität bei der Lösung der aktuellen Herausforderungen ihrer Kunden, wenn es sich um Cyber-Security-Bedrohungen wie beispielsweise Zero-Day-Exploits oder Fileless Attacks handelt."

Über Cyber Monks GmbH Cyber Monks wurde 2020 als erster Managed Security Services Distributor (MSSD) in EMEA gegründet. Das Unternehmen untersucht die innovativsten und bahnbrechendsten IT-Security-Technologien gegen die neuesten, aufkommenden Bedrohungen in der Welt (einschließlich Zero-Day-Exploits) und hostet diese für seine Channelpartner, um sie in die Lage zu versetzen, ihre Kunden effizient zu schützen. Darüber hinaus bietet der MSSD seinen Channelpartnern Unterstützung bei der Lead-Generierung und beim professionellen Vertrieb sowie technischen Support und bei Schulungen. Channelpartner von Cyber Monks profitieren zudem von einer Auswahl flexibler Abrechnungsmodelle. Diese ermöglichen es den Channelpartnern, ihren Kunden attraktive und flexible Preise anzubieten, ohne im Voraus Investitionen tätigen zu müssen. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Frankfurt am Main. Der MSSD unterhält zudem eine Niederlassung in Dubai.

Über ESET ESET ist ein europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Bratislava (Slowakei). Seit 1987 entwickelt ESET preisgekrönte Sicherheits-Software, die bereits über 110 Millionen Benutzern hilft, sichere Technologien zu genießen. Das breite Portfolio an Sicherheitsprodukten deckt alle gängigen Plattformen ab und bietet Unternehmen und Verbrauchern weltweit die perfekte Balance zwischen Leistung und proaktivem Schutz. Das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetz in über 200 Ländern und Niederlassungen u.a. in Jena, San Diego, Singapur und Buenos Aires. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.eset.de oder folgen uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

