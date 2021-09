HOLZMINDEN/SOUTH PLAINFIELD (dpa-AFX) - Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise baut sein Geschäft mit Sonnenschutz und Farben für Kosmetika mit einer Partnerschaft aus. Dazu beteiligt sich die MDax-Gesellschaft an dem US-Unternehmen Kobo, wie sie am Mittwoch in Holzminden mitteilte. Mithilfe der Beteiligung wolle Symrise Farbkosmetik und Hautpflege miteinander verbinden. Kobo ist den Angaben zufolge ein Spezialist für Pulver und Dispersionsfarben für kosmetische Produkte und Marktführer für mineralische Sonnenschutztechnologien. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in South Plainfield im US-Bundesstaat New Jersey. Über die finanziellen Details des Deals haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart./stw/stk