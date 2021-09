Atlanta (ots/PRNewswire) - Allbound, ein weltweit führender Anbieter von Technologien für das Partner Relationship Management, gab die Gründung seiner innovativen, in Europa ansässigen PRM-Hosting Kapazitäten bekannt, die auf den Änderungen des Datenschutzes im Zusammenhang mit Schrems II & Privacy Shield basieren. Das in Deutschland ansässige Rechenzentrum wurde in Betrieb genommen, um das Engagement von Allbound in Sachen Datensicherheit für seine europäischen Kunden weiter zu etablieren.Allbound ist eines der wenigen großen globalen PRM-Unternehmen, das seinen Kunden die Möglichkeit bietet, zwischen einem US-amerikanischen und einem europäischen Rechenzentrum zu wählen. Diese hochgradig sicheren Datendrehscheiben gewährleisten die Einhaltung der globalen Datenschutzgesetze für die Daten der Kunden.Die Installation der EU-basierten PRM-Hosting-Funktionen von Allbound gibt den IT-Teams der Kunden die Möglichkeit, ihre Daten in Europa zu speichern. Durch diese Integration wird noch mehr Compliance sowie ein erhöhter Schutz der Privatsphäre etabliert.Die Hosting-Fähigkeiten von Allbound werden durch die komplette Infrastruktur des Unternehmens mit internationalen Kundenerfolgs-, Integrations- und Implementierungsteams unterstützt. Allbound freut sich auf seine europäische Instanz von PRM, um ein noch sichereres Datenwachstum für seine globalen Kunden im Channel zu ermöglichen.Über Allbound, Inc.Die Partnerportal-Plattform der nächsten Generation von Allbound vereinfacht und beschleunigt die Fähigkeit eines Unternehmens, indirekte Vertriebspartner einzubinden, zu schulen, zu bewerten und zu fördern. Die innovative Software fördert die Zusammenarbeit zwischen Channel-Anbietern und ihren Partnern, um die Leistung ihrer indirekten Vertriebskanäle zu verbessern, indem sie die Bereitstellung von Marketinginhalten, Vertriebstools und Schulungen in jeder Phase der Pipeline automatisiert. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.allbound.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/799957/Allbound_Logo.jpgPressekontakt:Für interviews - Zane Wind - zwind@allbound.comOriginal-Content von: Allbound, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158408/5008403