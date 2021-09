Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die die relative Stärke im DAX, wir schauen auf die Kursreaktion im Laufe des gestrigen Handelstages bei ZOOM und CROWDSTRIKE. Außerdem im Fokus: TENCENT und der österreichisch-französischen Impfstoffhersteller VALNEVA.

Die Wall Street präsentierte sich gestern zurückhaltend. Die Indizes tendierten zu Handelsbeginn schwächer, erholten sich im Laufe des Tages etwas. Für ein Plus reichte es dennoch nicht, alle drei gingen mit kleinen Abschlägen aus dem Handel.

Der DAX zeigt sich gestern erstaunlich stabil und machte eine gute Figur. Insbesondere die überdurchschnittlich hohen Umsätze von mehr 4,2 Mrd. Euro hinterließen einen positiven Eindruck. Das setzt sich heute früh weiter fort, denn trotz der müden Tendenz in New York legt das deutsche Börsenbarometer zum Handelsauftakt um rund 100 Punkte zu und zieht im Laufe der ersten Stunde weiter an. Größter Gewinner zum Startschuss ist heute die Deutsche Bank mit einem Plus von 1,7%. Es folgen Delivery Hero, MTU und die Münchener Rück, die alle um +1,4% fester in den Handel starten. Bei den Einzelwerten gibt es interessante Tendenzen, zunächst aus New York:

