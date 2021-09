Bei Just Eat Schweiz hat Lukas Streich als Country Manager die operative Führung übernommen.Zürich - Bei Just Eat Schweiz hat Lukas Streich als Country Manager die operative Führung übernommen. Just Eat ist der Online Food Delivery-Marktführer mit 4000 Restaurant-Partnern in der Schweiz. Der 39-jährige Lukas Streich trat 2017 als «Head of Sales Switzerland» in das Unternehmen ein. Im Dezember 2020 wurde er zum «Global Head of Sales - Commercial Growth» des Mutterunternehmens Just Eat...

