Eine Radarauswahl aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb. Unter http://www.boerse-social.com/radar bekommt man die jeweils tagesaktuelle Radar-Liste (z.B. der Auszug unten oder mehr) bei jedem Aufruf mit aktuellen Indikationen. Auf dem Radar: Volkswagen Vz.Zuletzt 7 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 4,38 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,15; 0,12; 0,38; 0,15; 0,47; 2,17; 0,87). aktuelle Indikation: 202.05 / 202.10 Veränderung zu letztem SK: 0.38% Auf dem Radar: SAPZuletzt 4 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 1,81 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,43; 0,92; 0,29; 0,16). Am Dienstag auf neuem Jahreshoch geschlossen (127,46). Year-to-date ist die Aktie nun um 18,88 Prozent im Plus. aktuelle Indikation: 128.84 / 128.86 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...