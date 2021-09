Ispringen (ots) - Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH gehört mittlerweile zu den größten Distributoren für elektronische Bauelemente weltweit. Die Beschäftigten arbeiten in den verschiedensten Ländern, verteilt auf drei verschiedene Kontinente.Seit ihrer Gründung im Jahr 1973 hat sich die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH vom Ein-Mann-Betrieb zu einem der führenden Distributoren für elektronische Bauelemente auf dem internationalen Markt entwickelt.Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rutronik arbeiten dadurch mittlerweile an den unterschiedlichsten Orten der Welt. Mehr als 1.800 Beschäftigte sind derzeit an über 82 Standorten in mehr als 37 Ländern tätig und beraten und beliefern Kunden rund um den Globus.Der Weg zum Global PlayerDen ersten Schritt hin zu einem europaweit tätigen Distributor unternahm Rutronik im Jahr 1991 und gründete eine Vertriebsniederlassung in der Tschechischen Republik, der damaligen Tschechoslowakei, und eine Vertriebsniederlassung in Frankreich. Es folgten Niederlassungen in weiteren Ländern - darunter beispielsweise Großbritannien, Spanien, den Niederlanden, Dänemark, Bulgarien und Rumänien. 2008 wagte Rutronik schließlich einen weiteren wichtigen Schritt als Global Player und gründete eine Vertriebsniederlassung in Mexiko und eine Vertriebskooperation in der Türkei. Aufgrund des enormen Potenzials des asiatischen Marktes wurde 2011 die erste Niederlassung in China gegründet. Das erste Auslandsbüro in Asien entstand in der chinesischen Stadt Shenzhen, auf das weitere Büros in Shanghai, Chengdu, Taipei und Bangkok folgten. 2015 eröffnet Rutronik das erste Büro in den USA, in der Stadt Cleveland in Ohio.Mit Auslandsaufenthalten die berufliche und persönliche Entwicklung fördernDie internationale Ausrichtung von Rutronik ermöglicht den Mitarbeitenden spannende Tätigkeitsfelder und die Chance, im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes über den eigenen Tellerrand zu schauen oder sogar neue Länder zu entdecken. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Rutronik können für eine Zeit lang im Ausland arbeiten. Dies geschieht entweder auf den individuellen Wunsch der Beschäftigten nach Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Ausland oder in Absprache, falls ein besonderer Bedarf an einem internationalen Standort besteht oder eine neue Niederlassung gegründet wird. Während eines Dualen Studiums bei Rutronik können die Studierenden ebenfalls ein Praktikum an einem ausländischen Standort absolvieren und so neue Traditionen und Kulturen kennenlernen.Durch einen Auslandsaufenthalt haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit, ihre interkulturelle Kompetenz zu stärken, Mut und Flexibilität zu beweisen, neue Inspiration zu finden und den eigenen Horizont zu erweitern. Zudem können sie ihre Sprachkenntnisse verbessern und neue berufliche sowie private Kontakte knüpfen. Besonders junge, gut ausgebildete Fachkräfte ergreifen auf Grund dieser Vorteile immer öfter die Chance sich auf das Abenteuer einzulassen und als Expatriate für eine Zeit lang im Ausland zu arbeiten.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitern im Jahr 2019 und 82 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberHead of HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deOriginal-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135201/5008473