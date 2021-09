DJ Symrise erwirbt strategische 25% an US-Unternehmen Kobo Products

FRANKFURT (Dow Jones)--Symrise erwirbt eine strategische 25-Prozent-Beteiligung am US-Unternehmen Kobo Products Inc, einem Hersteller von Rohstoffen für die Kosmetikindustrie. Damit will der MDAX-Konzern seine Aktivitäten im Bereich anorganische UV-Filter und dekorative Kosmetik ausbauen und so das Wachstum im Bereich kosmetische Inhaltsstoffe beschleunigen.

Über den Erwerb des Anteils hinaus einigten sich beide Unternehmen "auf die zukünftige Verteilung der Kobo-Anteile sowie auf die Unternehmensführung", teilte die Symrise AG mit. Über die finanziellen Details der Transaktion haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart.

"Wir wollen das breite Sortiment von Kobo aus marktführenden Produktlinien in den Bereichen oberflächenbearbeiteter Pigmente, Sonnenschutz und Farbdispersionen mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung bei der Herstellung und Vermarktung hochwertiger kosmetischer Inhaltsstoffe verbinden", sagte Jörn Andreas, Leiter des Geschäftsbereichs Cosmetic Ingredients bei Symrise. Symrise produziert Duft- und Geschmackstoffe sowie unter anderem kosmetischen Grund- und Wirkstoffe für die Parfum-, Kosmetik-, und Lebensmittelindustrie.

Laut Mitteilung ist Kobo spezialisiert auf Pigmente und Pulver, die in Make-up-Produkten für eine breite Palette von Hauttönen verwendet werden. Kobo, mit Sitz in South Plainfield in New Jersey, sei auch Marktführer für mineralische Sonnenschutztechnologien.

Beide Unternehmen wollen beim Vertrieb von UV-Filtern zusammenarbeiten, wobei Kobo von der globalen Vertriebsinfrastruktur von Symrise profitieren soll.

