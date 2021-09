Saarbrücken (ots) - Hitzesommer, Flutkatastrophen und Unwetter bekommen auch die Menschen in Deutschland zu spüren. Dabei können und wollen viele ihren Beitrag zum Kampf gegen die Folgen der Erderwärmung leisten. Wie sie das heute schon in ihrem Zuhause tun, hat CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, herausgefunden.Erst Anfang August hat der Weltklimarat IPCC den ersten Teil des sechsten Sachstandsberichts zum Erdklima[1] veröffentlicht - mit beunruhigenden Ergebnissen. Demnach könnte die im Pariser Klimaabkommen festgelegte Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius schon deutlich vor der bisherigen Prognose erreicht sein. Viele Menschen in Deutschland fragen sich da zurecht: Was kann ich selbst tun, um ein weiteres Aufheizen der Atmosphäre zu begrenzen? Die Antwort liegt - neben großen Investitionen in nachhaltige Energien und Mobilität - im Einsparen von Energie im Wohnalltag. Denn jeder kann in kleinen Schritten seinen Beitrag leisten und tut das teilweise bereits. Das ergab eine forsa-Umfrage[2] im Auftrag von CosmosDirekt unter 20- bis 50-Jährigen.SO SPAREN DIE DEUTSCHEN SCHON HEUTE STROMFür die Menschen in Deutschland zwischen 20 und 50 Jahren beginnt der Kampf gegen den Klimawandel beim Strom: Bereits 92 Prozent verwenden Energiesparlampen. Fast drei Viertel (70 Prozent) haben schon energieeffiziente Haushaltsgeräte angeschafft; 27 Prozent möchten dies in Zukunft gerne tun.63 Prozent der Befragten bemühen sich bereits, Strom zu sparen, indem sie zum Beispiel Sleeptimer oder ausschaltbare Mehrfachsteckdosen nutzen und die Standby-Funktion an elektrischen Geräten weniger oft nutzen. 24 Prozent der Befragten würden diese Art des Stromsparens zumindest gerne nutzen wollen. Immerhin fast jeder Zweite (45 Prozent) nutzt darüber hinaus bereits ausschließlich Ökostrom und 36 Prozent der Befragten würden das gerne tun.WÄRME UND WASSER MIT LUFT NACH OBENAuch die Heizung verbraucht in Deutschlands Wohnungen viel Energie - es sei denn, man tut aktiv etwas dagegen. Zum Beispiel kann man das Heizverhalten so anpassen, dass nur wirklich genutzte Räume geheizt werden und die Basistemperatur bei 20 Grad Celsius gehalten wird. 59 Prozent der Umfrageteilnehmer folgen dieser Strategie bereits, weitere 26 Prozent würden hieran gerne noch arbeiten. Dagegen hat erst ein Drittel (33 Prozent) die Wärmedämmung der eigenen Wohnung optimiert. Hier würden 53 Prozent - sofern sie denn könnten - gerne nachlegen.Fast jeder Zweite (46 Prozent) nutzt bereits heute Spardüsen in Wasserhähnen und Duschköpfen, um nicht unnötig viel Wasser zu verbrauchen. 34 Prozent haben den Vorsatz, ihren Verbrauch der wichtigen Ressource Wasser künftig auf diese Weise zu senken. [1] Quelle: Weltklimarat IPCC: https://www.de-ipcc.de/350.php[2] Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Zukunft Wohnen" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. 