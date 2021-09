Köln (ots) - Große Freude bei der Kölner Mediengruppe RTL! Denn heute wurden die Nominierungen für herausragende Leistungen des zurückliegenden TV-Jahres für den 22. Deutschen Fernsehpreis bekanntgegeben. Eine Fachjury unter dem Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer hat Programme aus dem Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis zum 30. Juni 2021 ausgewertet und gleich 14 Mediengruppen-Formate aus allen wichtigen Genres gehen ins Rennen um die begehrte Auszeichnung.RTL:RTL freut sich über insgesamt 5 Nominierungen. Die UFA-Produktion "Take Me Out" geht in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" ins Rennen. Daniel Hartwich wurde in der Kategorie "Beste Moderation Unterhaltung" für die Show "Let's Dance" nominiert. In der gleichen Kategorie wurde Ralf Schmitz für seine Moderation von "Take Me Out" nominiert. Das RTL Spezial "Angriff auf unsere Kinder und was WIR dagegen machen können!" ist in der Kategorie "Bestes Infotainment" nominiert. Zudem wurde Katia Convents für das Kostümbild von "Let's Dance" in der Kategorie "Beste Ausstattung Unterhaltung" genannt.VOX:VOX geht mit 3 Nominierungen ins Rennen. In der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" stellen sich "Altes Haus sucht Mitbewohner" sowie "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" der Konkurrenz. Als "Beste Unterhaltung Reality" darf sich "First Dates Hotel" Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen.TVNOW:Der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland ist gleich fünffach nominiert. Die erste lesbische Dating-Show "Princess Charming" geht in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" an den Start. Die TVNOW-Serie "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" darf sich über eine Nominierung als "Beste Comedy-Serie" freuen. Zusammen mit TVNOW wurde RTLZWEI in der Kategorie "Beste Drama-Serie" für "Wir sind jetzt" nominiert. Als "Beste Schauspielerin" wurde Lisa-Marie Koroll u.a. für ihre Rolle in "Wir sind jetzt" nominiert. Philip Drangmeister und Xenia Kalinitchenko hoffen auf die Auszeichnung "Bester Schnitt Information/Doku" für "Stern Crime: Der Alptraummann" und auch Eva Gühne wurde für ihre Arbeit an "Stern Crime: Der Alptraummann" in der Kategorie "Beste Kamera Information/Doku" nominiert.Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises findet am 16. September als Open-Air-Show im Tanzbrunnen Köln statt. Moderiert wird der Abend von Barbara Schöneberger. Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 von RTL, ARD, SAT.1 und ZDF zur Würdigung hervorragender Leistungen für das Fernsehen verliehen. Die turnusgemäße Federführung liegt 2021 bei RTL.Eine Übersicht über alle Nominierungen vom Deutschen Fernsehpreis 2021 finden Sie im Media Hub der Mediengruppe RTL.Ausführliche Informationen zu den nominierten Programmen und Personen: www.deutscherfernsehpreis.dePressekontakt:Katrin BechtoldtUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5008520