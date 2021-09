Die Erste Group kauft den ungarischen Online-Broker Random Capital Zrt. Mit Übernahme werden die fast 22.000 Wertpapierdepots und 70 Mrd. Forint an Spareinlagen (ca. 200 Mio. Euro) von Random Capital auf die Erste Bank Hungary übertragen. Die ungarische Tochtergesellschaft der Erste Group verfügt derzeit über ein Portfolio von fast 262.000 Wertpapierdepots und ein verwaltetes Vermögen von über 2.900 Mrd. Forint. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 betrug der Anteil von Random Capital am Handelsvolumen an der Budapester Börse 5,7 Prozent, während die Erste Bank Hungary einen Anteil von 23,9 Prozent am Kassamarkt und von 5,2 Prozent an den Derivaten hielt. Die Erste Bank Hungary steigt mit dieser Akquisition somit zum führenden ...

