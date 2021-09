Unterföhring (ots) - Gratulation! Insgesamt acht Mal sind die Sender der Seven.One Entertainment Group, ProSieben und SAT.1, für den Deutschen Fernsehpreis 2021 nominiert und dürfen auf die renommierte Auszeichnung hoffen.Für "Bestes Infotainment" gibt es mit den Formaten "Joko & Klaas 15 Minuten: Männerwelten" (ProSieben/Florida Entertainment) und "Joko & Klaas - Live: Pflege ist NichtSelbstverständlich" (ProSieben/Florida Entertainment) gleich zwei Nominierungen für ProSieben.Für die "Beste Unterhaltung Show" geht ProSieben mit "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben/Florida Entertainment) ins Rennen.In der Kategorie "Beste Schauspielerin" ist Lisa-Marie Koroll für ihre Rolle in dem SAT.1-Film "Aus Haut und Knochen" (SAT.1/Rowboat Film- und Fernsehproduktion) nominiert.Das SAT.1 Unterhaltungsformat "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" (SAT.1/Redseven Entertainment) hat in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" Chancen auf den deutschen Fernsehpreis 2021.Für die "Beste Dokumentation/Reportage" steht ProSieben mit "ProSieben Spezial: Rechts. Deutsch. Radikal." (ProSieben/PQP/P2) auf der Nominiertenliste.In der Kategorie "Beste Regie Unterhaltung" dürfen sich SAT.1 und ProSieben über eine Nominierung freuen: Frank Lieberich ist für "Catch! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" (SAT.1/Lucky Pics) nominiert, Johannes Spiecker hat für seine Regiearbeit in "Joko & Klaas gegen ProSieben" (ProSieben/Florida Entertainment) Chancen auf eine Auszeichnung.Der deutsche Fernsehpreis 2021 wird am 16. September 2021 im Rahmen einer großen Open-Air-Gala im Kölner Tanzbrunnen verliehen.Pressekontakt:Michael BennComm. & PR Strategy, Digital & SalesSeven.One Entertainment Groupphone: +49 (0) 89 95 07 - 1188email: michael.benn@seven.oneSeven.One Entertainment Group GmbHMedienallee 7, 85774 Unterföhringwww.Seven.OneOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148123/5008569