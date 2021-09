...ist einer der Weltmeister in der Photovoltaiksystemtechnik als Spezialist für Wechselrichter. Sie dienen dazu, die Stromart zu verändern, aus Gleich- in Wechselstrom. 1,4 Mrd. € Markwert stehen für etwa 1,2 Mrd. € Umsatzziel 2022. Mit einer steigenden Tendenz im Gewinn, aber einer relativ hohen Bewertung von immerhin 32 als KGV. Fest steht:



Auf SMA kann niemand verzichten. Die bisherige Schwachstelle war die fehlende Begleitung bei der Anwendung der Technik. Darauf konzentriert sich SMA nun als neues 2. Standbein.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann", Ausgabe 67.



