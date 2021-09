In einem Positionspapier hat der Verband 25 Vorschläge formuliert, damit künftig mehr Projekte in kürzerer Zeit realisiert werden können. Die Maßnahmen betreffen rechtliche Anforderungen an die Anlagen, Flächenverfügbarkeit sowie modernere und schlankere Verfahren.Der BDEW hat die aktuellen Stolpersteine beim Umbau der Energiesystems analysiert und daraus 25 Vorschläge abgeleitet, wie die Planung und die Genehmigung von Energiewende-Projekten gestrafft werden können. In einem Positionspapier hat der Spitzenverband der deutschen Strom- und Energiebranche diese Vorschläge am Mittwoch vorgelegt. ...

