Ein ganzes Jahrzehnt lang hatte die Europäische Zentralbank versucht, mit ihrer Geldpolitik die Inflation anzukurbeln - jetzt ist diese über das Ziel weit hinausgeschossen. Während es am Anfang "inoffiziell" um die so genannte "Finanzielle Repression" ging, also die relative Entschuldung der Staaten auf Kosten der Geldsparer, so trifft es aktuell auch die Lohnempfänger, besonders hierzulande. ...

