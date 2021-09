In der russischen Hauptstadt ist es vermehrt zu Vandalismus-Attacken auf E-Roller der Firma Whoosh gekommen. Die Hintergründe der Taten sind nicht bekannt. Hunderte Elektroroller sind in der russischen Hauptstadt Moskau von Unbekannten mit Schmierfett beschädigt und so vorübergehend fahruntüchtig gemacht worden. Zumeist seien Griffe und Displays der Roller am Dienstag beschmiert worden, teilte der Verleiher Whoosh der Zeitung RBK mit. Bis zum Nachmittag wurden mehr als 800 Fälle bekannt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei sucht ...

