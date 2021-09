Goldman Sachs ist die letzte verbleibende Investmentbank an der Wall Street, aber zur Diversifizierung wird ebenfalls ein Sparersegment aufgebaut. Trotzdem hängt der Großteil des Geschäfts am Handel und dem M&A-Segment. Dieses zieht nun an, nachdem der Handel zuletzt etwas schwächelte. Ein anderes Thema könnte Anleger dagegen noch galt erwischen.Der Handel mit Anleihen, Währungen, Derivaten und Rohstoffen kühlte sich in den letzten Monaten ab. Kein Wunder, denn letztes Jahr ging das Segment nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...