... hart durch? Die engere staatliche Begrenzung des täglichen Zockens für minderjährige Onlinespieler (bisher 90 Minuten täglich) kann z.B. TENCENT im Geschäftsbereich Gaming hemmen.



Ein weiteres Spielfeld, in dem Peking einfach nur Stärke demonstrieren will? Die KP hatte sich kürzlich schon auf Bildungsunternehmen eingeschossen, mit ganz konkreten Folgen für das Verhalten der Lernwilligen. Es ist nur konsequent, wenn die nächste Änderung nun dem täglichen Zocken der Kids gilt. Da eine Korrelation zwischen (Online-)Spieldauer und Schulerfolg anzunehmen ist.



Laut staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua gilt jetzt eine Begrenzung des Online-Spielens auf 3 Stunden in der Woche. Dies ist keine moderate Maßnahme mehr. Es werden nur noch bestimmte wöchentliche Zeiträume zugelassen, vermutlich um das kreative Umgehen der neuen Bestimmung zu erschweren.



Umgehungsversuche mit Spielekonsolen ohne jede Onlineverbindung scheinen möglich zu sein. Aber auch da wird Peking sich vermutlich noch etwas einfallen lassen.



Die Aktie von TENCENT hat in den USA nachbörslich 6,6 % nachgegeben. Der japanische Konsolenanbieter NINTENDO legt heute in London 2,4 % zu.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



