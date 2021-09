Kein Tag vergeht, an dem die Regulierungswut der Regierung Pekings insbesondere die Technologie-Werte belastet. Von all dem unbeeindruckt zeigen sich Chinas Biotechwerte. Während die Internetgiganten Weibo, Alibaba, Netease und Tencent zur Schwäche neigen, zeigt sich der China Biotech Index relativ resistent. Der Index hat seit Jahresanfang knapp 20 Prozent zugelegt, während der WANT Index im selben Vergleichszeitraum leicht im Minus notiert. Sino Biopharmaceutical ist mit knapp sechs Prozent im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...