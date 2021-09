Die wirtschaftsberatende Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek wurde 1971 gegründet - dieser Tage steht das 50jährige Jubiläum an. Grundstein der Kanzlei wurde durch die Rechtsanwälte Dr. Hans Günter Heuking und Dr. Wolfgang Kühn gelegt - in Düsseldorf. Ein halbes Jahrhundert später arbeiten über 1.100 Mitarbeiter an derzeit acht Standorten in Deutschland. Auch in der Schweiz gibt es ein Büro. "Wir stehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...