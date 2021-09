Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach dem Bankfeiertag am Montag in London ging es am Dienstag für den ITRAXX abwärts, sodass auch die zuletzt etablierte Range mit einer unteren Begrenzung bei 52 durchbrochen wurde, so die Analysten der Helaba.Wie nachhaltig diese Bewegung letztendlich sei, müsse sich zeigen, zumal auf dem nun erreichten Niveau in der Vergangenheit häufig Richtungswechsel stattgefunden hätten. Dies gelte es vor dem Hintergrund der gestrigen Schwäche am Aktienmarkt im Hinterkopf zu behalten. ...

