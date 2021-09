DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:13 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.534,50 +0,3% +21,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.610,75 +0,2% +21,3% Euro-Stoxx-50 4.229,28 +0,8% +19,1% Stoxx-50 3.635,62 +0,5% +17,0% DAX 15.847,66 +0,1% +15,5% FTSE 7.174,77 +0,8% +10,2% CAC 6.753,30 +1,1% +21,7% Nikkei-225 28.451,02 +1,3% +3,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 175,19 -0,26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,55 68,50 +0,1% 0,05 +42,8% Brent/ICE 71,73 71,63 +0,1% 0,10 +40,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.814,17 1.813,58 +0,0% +0,59 -4,4% Silber (Spot) 23,93 23,93 +0,0% +0,00 -9,3% Platin (Spot) 1.014,50 1.015,95 -0,1% -1,45 -5,2% Kupfer-Future 4,25 4,36 -2,4% -0,11 +20,6%

Die Ölpreise legen leicht zu im Vorfeld der offiziellen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen für die vergangenen Woche und dem Treffen der OPEC+. Marktbeobachter erwarten, dass das Ölkartell ihre angekündigte Stategie der monatlichen Produktionssteigerung um 400.000 Barrel pro Tag fortsetzen wird.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den neuen Monat starten. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu, ein neues Rekordhoch ist damit in Reichweite. Sorgen bereitet den Anlegern weiterhin die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und dessen Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung. Einige Marktteilnehmer zeigen sich auch angesichts der hohen Marktbewertungen besorgt. In den Fokus der Anleger rücken derweil zunehmend die US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag veröffentlicht werden. Eine erste Indikation dürften die noch vor der Startglocke anstehenden ADP-Daten zur Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft für August geben. Mit Blick auf die Inflation dürfte sich das Augenmerk dabei wohl vor allem auf die Daten zur Lohnentwicklung richten. Kurz nach Handelsbeginn stehen zudem noch der Markit-Einkaufsmanager- und der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe jeweils für August auf der Agenda. Zudem richten sich die Blicke auf die offiziellen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen und dem Treffen der OPEC+.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und

Stoxx-600

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +600.000 Stellen zuvor: +330.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,2 1. Veröff.: 61,2 zuvor: 63,4 16:00 Bauausgaben Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 58,6 zuvor: 59,5 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen kommen von den Tageshochs zurück. Überraschend schwach sind die Einzelhandelsumsätze in Deutschland ausgefallen. Sie brachen im Juli um 5,1 Prozent ein, obwohl nur ein Minus von 0,9 Prozent von Ökonomen erwartet wurde. Der Markt sei derzeit zwischen drei Faktoren hin- und hergerissen, meint ein Marktbeobachter. Für Beruhigung sorge zwar die Fortsetzung der Geldschwemme durch die US-Notenbank, negativ seien jedoch die Explosion der Inflationsdaten und die gleichzeitige Abschwächung der Wirtschaftsdynamik. Der DAX gibt die Gewinne weitgehend ab. Damit ist der Index einmal mehr an der Marke von 16.000 Punkten gescheitert. Der Euro-Stoxx-50 hat indessen ein neues Jahreshoch markiert. Gut im Markt liegen Reise- (+2,1%) und Einzelhandelsaktien (+1,6%). Carrefour geben deutlich um 4,3 Prozent nach, nachdem am Vorabend der langjährige Investor Bernard Arnault seinen Ausstieg verkündet hatte. Aixtron können sich nach dem Rückschlag vom Dienstag um 2,1 Prozent erholen. Dagegen verlieren Auto1 mit einer Platzierung 0,2 Prozent. Commerzbank gewinnen 1,4 Prozent, gestützt von einer Hochstufung auf "Neutral" durch die UBS. Die am Dienstagabend im Schnellverfahren durchgezogene Platzierung von 2,5 Millionen Aktien von Wienerberger war laut Händlern stark überzeichnet. Dies strahle Zuversicht aus. Die Aktien geben um 0,8 Prozent auf 32,96 Euro nach und notieren somit über dem Platzierungspreis von 32,50 Euro.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi,8:16 Di,17:35 % YTD EUR/USD 1,1821 +0,1% 1,1796 1,1801 -3,2% EUR/JPY 130,42 +0,4% 130,00 129,75 +3,4% EUR/CHF 1,0835 +0,3% 1,0832 1,0810 +0,2% EUR/GBP 0,8593 +0,1% 0,8582 0,8577 -3,8% USD/JPY 110,33 +0,3% 110,20 109,97 +6,8% GBP/USD 1,3756 -0,0% 1,3745 1,3758 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,4617 +0,1% 6,4572 6,4552 -0,6% Bitcoin BTC/USD 47.639,51 +1,4% 47.360,26 47.302,01 +64,0%

Der Euro notiert wenig verändert bei 0,8593 Pfund. Der Euro dürfte sich vorerst schwer tun, über die Marke von 0,86 Pfund zu steigen, könnte aber im Laufe des Septembers aufgrund neuer Brexit-Sorgen nach oben ausbrechen, heißt es von der ING. Kurzfristig gebe es "noch viele Zweifel" darüber, was die Europäische Zentralbank als Nächstes tun werde, während die Bank of England mit der Straffung ihrer Geldpolitik wohl Ende 2022 beginnen dürfte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit Aufschlägen haben die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte den Handel beendet. Nachdem zunächst leicht negative US-Vorgaben belastet hatten, drehten die Indizes im Verlauf überwiegend ins Plus. Wie am Vortag belasteten schwache Konjunkturdaten nicht. In Hongkong standen übergeordnet weiterhin die geplanten Regulierungen der chinesischen Regierung im Fokus, die zuletzt den Technologie-Sektor unter Druck gesetzt hatten. Bei den Technologiewerten ging die Erholung zunächst weiter. Tencent gewannen 1,7 Prozent, Alibaba rückten um 0,2 Prozent vor. Die Aktien von China Evergrande verloren 2,5 Prozent. Das hoch verschuldete Immobilien-Unternehmen hat erstmals davor gewarnt, dass es möglicherweise seine Anleihen nicht bedienen kann. In Tokio stützte unter anderem ein schwächerer Yen. Gesucht waren Banken- und Versicherungswerte. Der Kospi in Seoul legte leicht zu. Marktteilnehmer verwiesen auf gute südkoreanische Handelsdaten für August, auch wenn diese durch eine Verlangsamung der Produktionstätigkeit teilweise wieder verdrängt wurden. Die Mobilfunk-Konzerne SK Telecom und LG Uplus kletterten um 5,0 bzw. 2,9 Prozent. Die Unternehmen hatten positive Gewinnausblicke gegeben. In Australien konnte sich der ASX/S&P-200 mit der Veröffentlichung besser als erwarteter Daten zum Bruttoinlandsprodukt von höheren Verlusten deutlich erholen. Zu den Gewinnern gehörten Aktien aus den Bereichen Energie, Telekom und Finanzen.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt verändern sich am Mittwoch kaum. Händler sprechen von einem ruhigen Start in den September.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

SIEMENS

Siemens hat den Vertrag für den ersten Teil seines milliardenschweren Eisenbahnprojekts in Ägypten unterzeichnet. Der erste Abschnitt über 660 Kilometer eines Bahnnetzes, das insgesamt 1.800 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecke umfassen wird, hat einen Auftragswert von 4,5 Milliarden US-Dollar, wovon etwa 3 Milliarden Dollar auf Siemens Mobility entfallen. Siemens wird Hochgeschwindigkeits- und Regionalzüge, Lokomotiven und Bahninfrastruktur sowie zugehörige Dienstleistungen beisteuern.

VOLKSWAGEN

Volkswagen treibt den Aufbau neuer Geschäftsmodelle weiter voran und startet in Deutschland sein AutoAbo. Kunden können monatlich die vollelektrischen Fahrzeuge ID.3 und ID.4 abonnieren, den ID.3 soll es ab 499 Euro geben. Gegen Ende des Jahres will Volkswagen zudem in Deutschland sein Angebot für Online-Leasing und Online-Sales anbieten.

METRO

Metro stellt Betrieb in Myanmar bis Ende Oktober ein

Der Großhandelskonzern Metro stellt sein Geschäft in Myanmar bis Ende Oktober ein. Dafür nimmt der Konzern eine Einmalbelastung von 5 Millionen Euro in Kauf, die im vierten Geschäftsquartal verbucht wird. Langfristig soll sich der Rückzug positiv auf Cashflow und operativen Gewinn auswirken.

BERTELSMANN

Bertelsmann setzt bei neuer RTL Deutschland auf Doppelspitze

Nach der beschlossenen Zusammenführung von RTL Deutschland und dem Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr (G+J) steht die neue Führung des Unternehmens fest. G+J-CEO Stephan Schäfer und RTL-Deutschland-Manager Matthias Dang übernehmen die Leitung mit Wirkung am heutigen Mittwoch als gleichberechtigte Co-CEOs. Der bisherige Chef von RTL Deutschland, Bernd Reichart, werde die RTL Group verlassen und andere Führungsaufgaben innerhalb des Bertelsmann-Mutterkonzerns wahrnehmen.

MEDIGENE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 01, 2021 07:15 ET (11:15 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.