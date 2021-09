Bonn/Berlin (ots) - Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, geht von langwierigen und schwierigen Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl am 26. September aus: "Meine Prognose ist, dass es sehr lange dauern wird, weil es wird vermutlich keine Partei auch nur in die Nähe von 30 Prozent kommen", erklärte Bartsch exklusiv im phoenix-Instragram-Kanal im Anschluss an die Sendung unter den linden spezial. Bartsch erwartet "diverse Koalitionsoptionen" und "großes taktisches Verhalten". Seine Einschätzung sei: "Angela Merkel ist zu Weihnachten noch Bundeskanzlerin."



Den ganzen Instagram-Post können Sie hier sehen: https://www.instagram.com/p/CTPr3mSgUtC/



Pressekontakt:phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5008794

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de