Der Chef des Chemieriesen BASF, Martin Brudermüller, hatte bereits mehrfach betont, dass die Elektromobilität für die Chemiebranche ein enorm wichtiges Wachstumsfeld werde. Daher macht der DAX-Konzern beim Ausbau seiner Aktivitäten in diesem Bereich weiter Dampf. So hat das Unternehmen nun mit dem chinesischen Partner Shanshan ein Joint Venture für Batteriematerialien in China gegründet.Hauptaufgabe des neuen Gemeinschaftsunternehmens soll die Herstellung von Batteriematerialien werden. Darüber ...

