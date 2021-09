Die schwedische Organisation Svensk Plaståtervinning investiert in die Erweiterung ihrer 2019 eröffneten Sortieranlage für Verpackungsabfall aus Kunststoffen in Motala. Die Sortieranlage namens "Site Zero" zwischen Göteborg und Stockholm soll künftig über eine Jahreskapazität von 200.000 Tonnen verfügen. Bislang kann die von Svensk Plaståtervinning betriebene Anlage jährlich rund 120.000 Tonnen Verpackungsabfall ...

