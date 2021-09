Um 11:57 liegt der ATX TR mit +0.18 Prozent im Plus bei 7266 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +1.53% auf 53 Euro, dahinter Verbund mit +1.27% auf 93.925 Euro und Erste Group mit +1.18% auf 34.26 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15891 (+0.34%, Ultimo 2020: 13719). Im abgelaufenen August legte der ATX TR letztendlich 3,99 Prozent auf 7253,10 Punkte zu. Die beste Aktie im ATX TR war der Verbund mit +19,1 Prozent, der Versorger schafte heuer bereits 18 All-time-Highs, das jüngste gestern. Und hier die Heftrücken des Börse Social Magazine nach 56 Ausgaben ... Verbund ( Akt. Indikation: 93,55 /93,75, 0,97%) Auch nicht schlecht, aber nicht im ATX: Valneva machte 71 Prozent Plus in 7 Tagen.Valneva ( Akt. Indikation: 19,86 /19,87, ...

