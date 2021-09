DGAP-News: Markus Hill / Schlagwort(e): Fonds/Konferenz

1. Kommt nach dem "E" nun das "S"? (2.9.2021, 9.30 Uhr - Paneldiskussion) Warum lag der Fokus nachhaltiger Investments zu Beginn so stark auf dem Klima- und Umweltschutz? Und was lässt soziale Aspekte nun stärker in den Vordergrund rücken? Auf welche sozialen Parameter achtet man und wie misst und bewertet man sie im Zuge seiner Anlageentscheidungen? Wie weit ist die Soziale Taxonomie der EU? Wir sprechen nicht nur, aber auch über Arbeitsbedingungen, Stakeholder-Relations, den Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung, sowie Gender- und Biodiversität. Moderation: Paul Barthels (DRESCHER & CIE AG) Panelisten: Rainer Unterstaller (ACATIS Fair Value Investment AG), Raha Anssari (Ampega Investment GmbH), Eric Pedersen (Nordea Asset Management), Martina Macpherson (ODDO BHF AM), Prof. Dr. Kerstin Schlögl-Flierl (Universität Augsburg), Prof. Dr. Konrad Ott (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) Information / Anmeldung: Kommt nach dem "E" nun das "S"? 2. Zielkonflikte nachhaltiger Fonds (3.9.2021, 12.45 Uhr - Vortrag) Wie bringen Vermögensverwalter die unterschiedlichen Vorstellungen von Nachhaltigkeit Ihrer Kunden auf einen gemeinsamen Nenner? Gilt tatsächlich der Grundsatz je strenger die ESG Kriterien desto besser? Sollte man die größten CO2 Emittenten wirklich kategorisch ausschließen? Haben Nestle, Newmont oder Zementhersteller einen Platz in ESG Fonds? Die Vorstellungen von ESG sind so facettenreich wie die Menschen selbst. Wir möchten einige der wichtigsten Zielkonflikte aufzeigen und ESG Strategien präsentieren, die diesen Rechnung tragen. Referent: Stefan Rehder (Value Intelligence Advisors GmbH) Information / Anmeldung: Zielkonflikte nachhaltiger Fonds www.ampega.de / www.via-value.de 3. SUSTAINIBILITY CONGRESS 2021 (30.8. - 10.9.2021)



"An 10 Event-Tagen warten insgesamt 12 Diskussionsrunden und 28 Workshops auf Sie! Freuen Sie sich auf ein umfassendes und spannendes Programm, begleitet von einer Riege namhafter ExpertInnen. Melden Sie sich jetzt für die Programmpunkte Ihrer Wahl an und seien Sie live dabei!" www.sustainibility-congress.com



