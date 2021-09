Die Bullen haben zur Wochenmitte den Krypto-Markt weiter fest in der Hand und wieder notieren alle der Top 5 Coins am heutigen Mittwoch im Plus. Bei Ethereum steigt eine besondere Party, nachdem der Kurs am gestrigen Dienstag den Ausbruch meisterte. So geht es jetzt bei der Monster-Rallye weiter.DER AKTIONÄR hatte in den vergangenen Tagen mehrfach auf die besondere technische Lage bei Ethereum (ETH) hingewiesen. Durch die Konsolidierung im August wurde Druck aus dem Kessel gelassen und so konnte ...

