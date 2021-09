Der chinesische Aktienmarkt bietet verlockende Perspektiven. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist in vielen wichtigen Märkten ganz vorne dabei. Anteilscheine von Unternehmen wie Alibaba, Tencent, Baidu oder BYD haben auch hierzulande viele Anleger in ihrem Depot. Die aktuelle Situation hat sich aber stark eingetrübt. So fährt die chinesische Regierung einen harten Regulierungskurs gegen die großen Technologiekonzerne, der die Kurse von Alibaba & Co auf Talfahrt geschickt hat. Dabei rückt auch eine rechtliche Konstruktion in den Fokus, die den großen Technologiekonzernen den Zugang zu westlichem Kapital ermöglicht hat. Mehr dazu in unserer heutigen Analyse.

Den vollständigen Artikel lesen ...