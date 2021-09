Bad Wimpfen (ots) - In der aktuellen September-Ausgabe der Ökotest überzeugen gleich drei Lidl-Eigenmarken und punkten mit durchweg guten Inhaltsstoffen zu einem günstigen Preis. Die "Ocean Sea Alaska-Seelachsfilets" erhalten die Note "sehr gut" in den Kategorien "Nachhaltiger Fischfang und Transparenz", "Inhaltsstoffe" und "Sensorik". Im Gesamturteil kommt das Magazin auf die Bewertung "gut". Der "Cien Men Sensitive After Shave Balsam" liefert mit 2,35 Euro pro 100 Milliliter und der Note "sehr gut" beste Qualität zum besten Preis. Die "Alesto Erdnusskerne geröstet & gesalzen" erhalten ebenfalls ein "sehr gut".



Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).



Ergänzendes Bildmaterial erhalten Sie auf unserem Newsroom (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2021/210901_oekotest-september).



Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland

07063/931 60 90 · presse@lidl.de



Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5009049

LIDL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de