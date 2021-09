Mainz (ots) - Die Wissensmarke "Terra X" jetzt auch bei KiKA und in der ZDFmediathek: Moderatorin Jessica "Jess" Schöne begrüßt in zwei Ausgaben der neuen "Terra X-Show Kids" junge Kandidatenteams, die ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit beweisen. Mit eindrucksvollen Naturaufnahmen, actionreichen Spielen, Quizfragen zum Mitraten und prominenten Gästen wird Wissen für die ganze Familie vermittelt.In der ersten Show, "Wunder der Welt", am Freitag, 3. September 2021, 19.30 Uhr bei KiKA, geht es hinab in die Tiefen der Ozeane und hinauf auf den höchsten Berg der Erde. Meteorologin und Astronautenkandidatin Insa Thiele-Eich und der TikToker Younes Zarou bringen verschiedene Experimente mit, "PUR+"-Moderator Eric Mayer präsentiert beeindruckende Filme zu den Themen der Sendung.Am Freitag, 1. Oktober 2021, 19.30 Uhr, heißt es bei KiKA dann in der zweiten Show: "Krasse Kräfte der Natur". Im Mittelpunkt stehen diesmal die großen Naturgewalten wie Feuer, Wasser und Wind. Zu Gast sind Physiker Philip Häusser und Schauspielerin Joyce Ilg, die verschiedene Experimente mitbringen. Die Filme zum Thema präsentiert Sarah Mangione.Ab dem Zeitpunkt der jeweiligen TV-Ausstrahlung sind beide Sendungen auf den Kinderseiten der ZDFmediathek abrufbar.Außerdem begrüßt Johannes B. Kerner an den Samstagen, 22. September 2021, und 29. September 2021, 20.15 Uhr, die ZDF-Zuschauerinnen und Zuschauer wieder zu "Die große 'Terra X-Show". Prominente Rateteams liefern sich spannende Wissensduelle rund um wissenschaftliche Themen. An seiner Seite: die "Terra X"-Moderatoren Harald Lesch und Dirk Steffens.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxshowkidsPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/die-grosse-terra-x-show-1/Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5009076