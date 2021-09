Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BioNTech. Die Aktie von BioNTech hat nach der starken Rallye der vergangenen Monate zuletzt in den Korrekturmodus geschalten. Anfang August notierte das Papier bei fast 400 Euro. Am heutigen Mittwochmorgen kostet ein Anteil 277 Euro. Mittlerweile ist die BioNTech-Aktie damit auch an wichtige Unterstützungen herangelaufen. Bei den Verkäufen steht die Commerzbank im Fokus. Die Commerzbank-Aktie zeigt wieder ein Lebenszeichen, das Papier legt heute zu. Nach mehreren Negativstimmen gibt es heute positive News. Die UBS hat ihre Anlageempfehlung geändert und sorgt damit für Bewegung bei dem Titel. Die UBS hat das Papier von Sell auf Hold angehoben. Das Kursziel von 4,80 Euro auf 5,30 Euro.