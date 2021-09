Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG (HYPO NOE) ist die größte regionale Landeshypothekenbank in Österreich, so die Analysten der Helaba.Sie sei ein Spezialinstitut für die Finanzierung von Hypotheken und Infrastrukturprojekten und darüber hinaus Universalbank für Unternehmen und Privatpersonen. Ausgehend von einer starken Marktposition in der Hauptstadtregion Niederösterreich und Wien sei sie vorwiegend in Österreich und Deutschland sowie selektiv in ausgewählten Märkten der Europäischen Union tätig. Die HYPO NOE befinde sich zu 100% in der Hand des Landes Niederösterreich (Moody's Aa1 negativ, S&P AA negativ), dem größten Bundesland Österreichs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...