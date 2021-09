Es ist Zeit. Zeit, sich von einer Pandemie zu verabschieden und die Zukunft ins Depot zu holen. Genau das haben die Top-Trader auf wikifolio.com in den letzten Wochen getan. Entsprechend wurde auch das wikifolio Top 50 Community Aktien M zumindest teilweise neu bestückt. Quelle: shutterstock.com Das Rebalancing - die quartalsweise Überprüfung und Anpassung - des wikifolios Top 50 Community Aktien M wurde Ende August erneut erfolgreich über die Bühne gebracht und hatte es in sich. Was unverändert bleibt, ist eigentlich nur eines: Das Musterdepot besteht weiterhin aus den 50 beliebtesten Aktien ...

