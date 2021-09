(shareribs.com) London 01.09.2021 - Die Feinunze Gold bleibt weiterhin über der Marke von 1.800 USD. Dabei halten sich die Investoren zurück, in Erwartung der Arbeitsmarktdaten aus den USA am Freitag.Der Goldpreis hat sich nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag wieder über die Marke von 1.800 USD arbeiten können. Das Niveau konnte bislang verteidigt werden, bedingt durch die Abwertung ...

