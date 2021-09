PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an europäischen Börsen sind überwiegend mit guter Stimmung in den September gegangen. Kursgewinne in Asien waren auf die Aktienmärkte diesseits des Atlantiks übergeschwappt und sorgten so am Mittwoch für Rückenwind.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,74 Prozent im Plus mit 4227,27 Punkten. Im frühen Handel war der Leitindex der Eurozone sogar um 1,3 Prozent in die Höhe geschnellt und hatte damit seine bisherige Bestmarke seit 2008 knapp über die Marke von 4250 Punkte nach oben geschraubt.

Der Pariser Leitindex Cac 40 zog unter anderem beflügelt von Luxusgüterwerten um 1,18 Prozent auf 6758,69 Punkte an. Der britische FTSE 100 hinkte dem wegen schwächerer Minenwerte, die in London stark vertreten sind, mit einem Anstieg um 0,42 Prozent auf 7149,55 Zähler hinterher.

"Der Appetit der Anleger für riskantere Anlagen bleibt hoch, auch wenn sich einige europäische Währungshüter am Vortag etwas restriktiver zeigten", schrieb Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus ActivTrades. Die meisten Marktteilnehmer seien zuversichtlich, was die Wiedereröffnung der Volkswirtschaften sowie die Perspektive für eine globale Erholung betreffe. Anleger wollten diese Marktlage zum Jahresende hin offenbar noch einmal ausnutzen, bevor die Notenbanken dann im neuen Jahr die ersten Zügel anziehen dürften./la/mis

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545