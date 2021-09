Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Andritz -0,99% auf 48,18, davor 5 Tage im Plus (2,57% Zuwachs von 47,44 auf 48,66), Immofinanz -0,37% auf 21,48, davor 4 Tage im Plus (4,66% Zuwachs von 20,6 auf 21,56), BTV AG +0,67% auf 30,2, davor 4 Tage ohne Veränderung , Lenzing +0,71% auf 112,8, davor 4 Tage im Minus (-2,44% Verlust von 114,8 auf 112), CA Immo -0,54% auf 36,65, davor 3 Tage im Plus (0,96% Zuwachs von 36,5 auf 36,85), Palfinger -1,96% auf 37,45, davor 3 Tage im Plus (5,38% Zuwachs von 36,25 auf 38,2), Josef Manner & Comp. AG -0,91% auf 109, davor 3 Tage ohne Veränderung , Fabasoft -5,4% auf 36,8, davor 3 Tage im Minus (-16,36% Verlust von 44 auf 36,8), B-A-L Germany AG Vz +4,21% auf 0,99, davor 3 Tage im Minus (-22,13% Verlust von 1,22 auf 0,95). Folgende Titel ...

