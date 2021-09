Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX (TR)-Beobachtungsliste 8/2021 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 09/2020 bis 08/2021 der prime market-Werte. Sie hat 12/12 Bedeutung für die nächste Umstellung im September, ist also die entscheidende Liste. Und so sieht es aus. ATX (TR): Hier sind die aktuellen 20 lt. Liste weiter einzementiert. Da der grosse Immo-Merger zunächst gescheitert ist und als Sonderfaktor wegfällt bzw. auch die ersten Verfolger auf die aktuellen ATX20 zu weit hinten sind nach Handelsvolumen, wird sich lt. Liste nichts ändern. ATXFive: Auch hier: Erste, OMV, Verbund, voestalpine und Wienerberger sind die aktuelle Zusammensetzung und werden es wohl bleiben lt. Liste. Das Komitee ist am Zug. Also: Die ...

