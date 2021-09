DJ Bahn legt in Tarifstreit mit GDL neues Angebot vor

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn hat im Tarifstreit mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kurz nach Beginn eines fast einwöchigen Streiks ein neues Angebot unterbreitet. Dies sei deutlich verbessert, teilte das Unternehmen mit. So will die Bahn ihren Mitarbeitern nun eine Corona-Prämie in gleicher Höhe wie im Öffentlichen Dienst zahlen. Im Organisationsbereich der GDL würden je nach Entgeltgruppe 400 oder 600 Euro ausgeschüttet. Beim Streitthema Laufzeit des Tarifvertrages biete das Unternehmen der Gewerkschaft einen Kompromiss an und offeriere eine kürzere Laufzeit von 36 Monaten statt 40 Monaten, bei einer Lohnerhöhung von 3,2 Prozent. Eine Erhöhung in dieser Höhe hatte die GDL gefordert und die Bahn bereits vorher schon angeboten.

"Wir erfüllen zentrale Forderungen der GDL", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. "Es gibt jetzt erst recht keinen Grund mehr für einen fast einwöchigen Streik. Klare Botschaft an die GDL-Spitze: Geben Sie Ihre Blockadehaltung auf. Kommen Sie nun endlich an den Verhandlungstisch und stoppen Sie die unverantwortlichen Arbeitskampfmaßnahmen!"

Die Lokführergewerkschaft GDL hat am Mittwoch um 17:00 ihren dritten und bislang längsten Streik im Tarifstreit mit der Bahn begonnen. Die Arbeitskampfmaßnahmen betreffen zunächst nur den Güterverkehr, am Donnerstag um 02.00 Uhr morgens lassen die Arbeitsniederlegungen auch im Personenverkehr beginnen. Enden sollen die Streiks bislang Dienstag kommender Woche um 02.00 Uhr früh.

Die Bahn will während der Streiktage sicherstellen, dass im Fernverkehr rund ein Viertel der Züge des normalen Fahrplans angeboten wird. Im Regional- und S-Bahnverkehr peilt das Unternehmen ein Angebot von etwa 40 Prozent an.

