Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch etwas fester geschlossen. Der SMI stieg im frühen Handel bis nahe an die Marke von 12'500 Punkten, konnte diese Gewinne in der Folge aber nicht halten und zuletzt nur ein leichtes Plus verteidigen. Unterstützt worden sei der Markt vor allem von dem Neugeld, das jeweils ...

