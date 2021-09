NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Geschäftsjahreszahlen von 161 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Spirituosenkonzern habe positiv überrascht, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte entsprechend seine Prognosen und berücksichtigte dabei auch das wieder aufgenommene Aktienrückkaufprogramm sowie die jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 12:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2021 / 12:38 / ET

FR0000120693