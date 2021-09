DGAP-Ad-hoc: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Rechtssache

De Raj Group AG: Wiener Börse kündigt Verfahren zum Widerruf der Börsenzulassung an



01.09.2021 / 20:53 CET/CEST

Die Wiener Börse hat der Gesellschaft am heutigen Tage mitgeteilt, aufgrund der bislang nicht erfolgten Veröffentlichung der Jahres- und Halbjahresfinanzberichte für 2019 und 2020 ein Verfahren zum Widerruf der Zulassung zum Amtlichen Handel der Wiener Börse einzuleiten. Grund für die bislang nicht erfolgte Veröffentlichung der besagten Jahres- und Halbjahresfinanzberichte sind Corona-bedingte Verzögerungen, insbesondere mit Blick auf die südostasiatischen Tochtergesellschaften der De Raj Group AG und die in dieser Region anhaltend schwierige Pandemie-Lage, sowie Schwierigkeiten aufgrund zwischenzeitlichen Eintritts der Insolvenz der Gesellschaft.



