Von Januar bis August gab es in Andalusien zwei Neueröffnungen, in Roquetas de Mar und Chipiona, und es wurden 3 Ladenumgestaltungen durchgeführt, in Aljaraque, Cádiz und Chiclana, die zusammen mehr als 7.600 neue Quadratmeter (m²) Handelsfläche repräsentieren. Foto © ALDI Spanien Aldi entwickelt einen ambitionierten Expansionsplan in Spanien und bis jetzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...